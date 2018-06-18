İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi ve Beyoğlu Sahaflar Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Kadıköy 1. Sahaf Günleri" sona erdi.

Sanatçılar Sokağı olarak bilinen Ali Suavi Sokağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, nadir bulunan kitap, dergi ve plaklar, eski belge, evrak ve haritalar, Osmanlıca kitap ve mecmualar, imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar meraklılarına ilgisine sunuldu.

Beyoğlu Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe 42 sahafın katıldığını söyledi.

Nar, etkinlik kapsamında 9 söyleşi, 2 atölye çalışmasının yapıldığını belirterek, "Faklı olarak bir kitap mezatı yaptık. Sürpriz bir etkinlik oldu. 3 saat sürdü. Çok güzel birinci baskı kitaplar, imzalı ve Osmanlıca kitaplar çok ilgi gördü." dedi.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğe ziyaretçilerinden güzel tepkiler geldiğini dile getiren Nar, şöyle devam etti:

"En kısa zamanda yeni bir etkinlik yapmak üzere çok keyifli ve çok mutlu ayrılıyoruz Kadıköy'den. Okurlardan da olumlu, olumsuz tepkiler aldık. Çoğunluk çok beğendi ama bazı genç arkadaşlarımız kitap fiyatlarının yüksek olduğundan bahsettiler. Fakat bu da bizim yaptığımız işten kaynaklanıyor. Dışarıda x liraya alacağı kitabın bizdeki birinci baskısı fiyatının parası yüksek olunca maalesef pahalı geliyor. Aslında sahaf festivali yapmanın esprisi bu. İnsanlara sahafların ne iş yaptığını anlatmaya çalışıyoruz."