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"Kadıköy 1. Sahaf Günleri" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

Beyoğlu Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar: - "2019 yılında yerleşmiş bir festival sistemine sahip olmak istiyoruz. Biz sadece tezgah açıp, kitap satma derdinde değiliz"

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi ve Beyoğlu Sahaflar Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Kadıköy 1. Sahaf Günleri" sona erdi.

Sanatçılar Sokağı olarak bilinen Ali Suavi Sokağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, nadir bulunan kitap, dergi ve plaklar, eski belge, evrak ve haritalar, Osmanlıca kitap ve mecmualar, imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar meraklılarına ilgisine sunuldu.

Beyoğlu Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe 42 sahafın katıldığını söyledi.

Nar, etkinlik kapsamında 9 söyleşi, 2 atölye çalışmasının yapıldığını belirterek, "Faklı olarak bir kitap mezatı yaptık. Sürpriz bir etkinlik oldu. 3 saat sürdü. Çok güzel birinci baskı kitaplar, imzalı ve Osmanlıca kitaplar çok ilgi gördü." dedi.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğe ziyaretçilerinden güzel tepkiler geldiğini dile getiren Nar, şöyle devam etti:

"En kısa zamanda yeni bir etkinlik yapmak üzere çok keyifli ve çok mutlu ayrılıyoruz Kadıköy'den. Okurlardan da olumlu, olumsuz tepkiler aldık. Çoğunluk çok beğendi ama bazı genç arkadaşlarımız kitap fiyatlarının yüksek olduğundan bahsettiler. Fakat bu da bizim yaptığımız işten kaynaklanıyor. Dışarıda x liraya alacağı kitabın bizdeki birinci baskısı fiyatının parası yüksek olunca maalesef pahalı geliyor. Aslında sahaf festivali yapmanın esprisi bu. İnsanlara sahafların ne iş yaptığını anlatmaya çalışıyoruz."

Nar, dernek olarak sahaflık üzerine farklı faaliyetler de düzenleyeceklerini kaydederek, "2019'daki hedefimiz büyük ve iyi okura sahip olan yerlerde 4 ya da 5 tane festival yapabilmek. Kadıköy, Beylikdüzü ve Beşiktaş'ta yapmayı arzu ediyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Eğer anlaşabilirsek İzmir'de yapmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla 2019 yılında yerleşmiş bir festival sistemine sahip olmak istiyoruz. Biz sadece tezgah açıp, kitap satma derdinde değiliz." diye konuştu.

Edebiyat, tarih, kültür söyleşileri ile sergilere de ev sahipliği yapan etkinlikte ayrıca "Osmanlı'dan Günümüze Kitapçı Etiketleri ve Exlibrisler", "Nazım Hikmet 116 Yaşında: Kendi Eliyle İlk Baskı Kitapları", "Ali Suavi ve Jön Türkler" adlı sergiler de izlenime sunuldu.

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Kadıköy 1. Sahaf Günleri

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