Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

CHP’de kurultay tartışmalarına katılan son isim Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu oldu. Nuhoğlu yaptığı yazılı açıklama ile olağanüstü kurultay çağrısına destek verdiğini açıkladı.

İşte Aykurt Nuhoğlu’nun açıklaması:

“24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları partimiz Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir değerlendirme, yenilenme ve değişim ihtiyacını zorunlu kılmıştır.

Meclisin işlevinin tartışıldığı, ülkemizin geleceği için endişe duyduğumuz koşullarda; Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapma biçimi ve demokrasi anlayışı ile örnek ve umut olmak zorundadır. Halkımızın değişim ve dönüşüm sağlayacağımıza inanmasının önkoşulu; parti içi demokrasinin sağlanmasıdır.

Değişim ve dönüşümün tek başına kişilerin değişimi ile olmayacağı açıktır. Anlayış ve politikalarımızın değişmesi, ülkenin bulunduğu koşullara ve gerekliliklere göre yenilenme sağlanmadan başarı da sağlanamaz. Ülkemizin ve partimizin geleceği için ihtiyaç duyulan değişim, yenilenme ve siyasallaşma parti içi demokrasinin tüm kanallarının işletilmesi ile mümkündür.