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"Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapları Günleri" başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 18:36 | Son Güncelleme

- Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan etkinlik, Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi'nde 4 Şubat'a kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapları Günleri" başladı.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan etkinlik, Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi'nde 4 Şubat'a kadar devam edecek.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Prof. Dr. Simten Gündeş, bu yıl beşincisi düzenlenen etkinliği, sömestir tatiline denk getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gündeş, "Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapları Günleri"nin artık geleneksel hale geldiğini kaydederek, "Her yıl katılımcı yayınevi sayımız artarak devam ediyor. Bu yıl ki etkinliğimizde ise 23 büyük yayınevi yer alıyor." dedi.

"Yarı yıl Şenlikleri" kapsamında çocukların aynı zamanda Kozyatağı Kültür Merkezi içerisindeki, indirimli tiyatro gösterilerinden faydalandıklarını da dile getiren Gündeş, "Burada çocuklar tiyatrodan çıkıp, kitaplara koşturuyorlar. Aynı zamanda burası bir alışveriş merkezi olduğu için çocuklar yemek de yiyebiliyor. Böylelikle daha keyifli ve interaktif bir zaman geçiriyorlar." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında ayrıca, söyleşi ve imza günlerinin yanı sıra öykü canlandırma ile okuma atölyeleri de gerçekleştirilecek.

Ücretsiz ziyaret edilebilecek etkinlikte, aralarında Epsilon, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın bulunduğu yayınevlerinin masal, hikaye, roman, boyama, bilim kurgu ve sanat türündeki kitapları izlenime sunuluyor.

(AA)

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