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Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nda ödüller sahiplerini buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:47 | Son Güncelleme

Genç besteciler için düzenlenen “Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması” nda sona gelindi.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nda ödüller sahiplerini buluyor

Genç besteciler için düzenlenen “Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması” nda sona gelindi. 26 Mart akşamı yapılacak törenle ödüller sahiplerini bulacak.
Kadıköy Belediyesi’nin, sanatçı ve edebiyatçıları yeni eserler oluşturmaya özendirmek için müzik ve sahne sanatları dallarında yaptığı çalışmalardan biri olan “Ulusal Beste Yarışması’nda sona gelindi. Yarışmanın final gecesi 26 Mart Pazartesi akşamı saat 19.30’da Süreyya Operası’nda yapılacak.
35 yaş altı genç Türk Besteciler arasında, oda orkestrası için sinfonietta, divertimento, konçerto grosso tarzında (biçiminde) eserler için düzenlenen yarışmada finale kalan eserler bu konserde seslendirilecek. Şef Gürer Aykal yönetimindeki İstanbul Sinfonietta’nın sahne alacağı konserde, seçici kurul tarafından belirlenen beş eser icra edilecek ve ödüllendirilecek. Halka açık olacak konserden hemen sonra jüri değerlendirmesini yapacak ve ödül töreni aynı akşam gerçekleştirilecek. Jüri üyelerinin yapacağı derecelendirmenin yanı sıra, isteyen dinleyicilerin katılabileceği halk oylamasıyla, bir adet de "Dinleyici Özel Ödülü" verilecek. Kadıköy Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen yarışmada Ahmet Tamer Topuz (27) üçüncülük, Orhan Veli Özbayrak (28) ikincilik, Cem Oslu (25) ise birincilik ödülünün sahibi olmuştu.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nda ödüller sahiplerini buluyor

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