Kadıköy Çevre Festivali devam ediyor

İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY Belediyesi?nin çağrısı ile doğaya emek veren 68 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatifin bir araya geldiği Kadıköy Çevre Festivali Selami Çeşme Özgürlük Parkı?nda devam ediyor. Festivale katılanlar iki ayrı alanda gerçekleşen kent, yaşam, deniz, beslenme söyleşilerine katılarak, Türkiye?nin farklı yerlerinden gelen, doğa mücadelesi veren farkındalık yaratmaya çalışan 68 standı dolaşıp bilgi aldı, sohbet etti ve görüşlerini paylaştı.

Kadıköy Belediyesi, doğayı odağına alan tüm bileşenleri Kadıköy Çevre Festivali?nde bir araya getirdi. Geçtiğimiz yıl ilk kez ?Kentte Ekolojik Yaşam? ana teması ile düzenlenen ve 20 bin kişinin katıldığı festivalin bu yılki teması ise?Marmara Denizi?ndeki kirlilik ve biyolojik çeşitlilik? oldu. Okullara yönelik etkinliklerin yoğunlukta olduğu festivalde, doğayı merkeze alan çok sayıda panel ve söyleşi yer alarak festivale katılanlar doğaya sahip çıkma konusunda bilinçlendirildi.

Karadenizlilerden sarı yazma, Yırca Köyü kadınlarından mis kokulu sabun satın alarak doğaya destek olan çevre gönüllüleri Tohum topu atölyesi, sirke yapımı, kedi evi yapımı, peynir atölyesi gibi ilginç atölyelere de katılıp, tohum takası yaptı. Renkli atölye çalışmalarının da yapıldığı festival alanında her gün müzik sesleri yükseldi. Gün boyu müzik ve piyano dinletilerinin düzenlendiği festivalde Sade Kaave, Çağdaş Müzik Topluluğu, Zeytin gibi müzik toplulukları sahne aldı.

HER KÖŞEDE RENKLİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILDI

Festivalin katılımcıları sadece İstanbul?la sınırlı kalmadı. Bergama?dan Ovacık?a, Munzur?dan Yırca?ya kadar çevre mücadelesinde yer alan pek çok grup festival alanında yerini aldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kadıköy Kent Konseyi, Kuzey Ormanları Savunması, Yeryüzü Derneği, ALİKEV Vakfı, Karadeniz İsyandadır Platformu, Kadıköy Kent Dayanışması, Bergama Kadın Girişimi, TMMOB gibi pek çok yaşam ve doğa savunucusunun yer aldığı festivalde hemen hemen her stantta atölye düzenlendi. Tohum takası, bez torba yapımı, bisiklet sürüş, ritim atölyesi, karikatür boyama etkinliği, peynir atölyesi gibi her yaştan katılımcı için atölye yer aldı.

Festivalde ayrıca ?Mega Projelerin Kuzey Ormanlarına Etkisi?, ?Karadeniz?in Vahşi Maden Projeleri?, ?Permakültür Şehirde? gibi çevreye yönelik söyleşiler gerçekleştirildi.

Festivalde çömlek yapan minik Elif Nisan Deligöz,? Çevre festivali dolayısıyla buraya geldim. Hem eğlenmek için hem de etkinliklere katılmak için renkli bir yer. Burada ilk önce çömlek atölyesine katıldım. Başka atölyelelere de katılacağım? dedi.

Festivale Yırca?dan katılan Hanımeli Derneği kurucusu Firdevs Ünlü,? Zentinyağlı kekiklerimizi ve balmumlarımızı yaptık. Dekoratif amaçlı kullandığımızı kokulu mumlarımız var. Dağlardan toplayıp getirdiğimiz kekiklerimizi getirdik. Herkese Yırca?dan çok selam getirdik? ifadelerini kullandı.

?YAŞAM ALANLARIMIZI HEP BERABER PAYLAŞMAYI KONUŞUYORUZ?

Çevreye her zaman sahip çıktıklarını belirten Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da,?Burada aslından havamızı, suyumuzu, toprağımızı, gıdamızı, tohumumuzu, sebzelerimizi, yaşam alanlarımızı hep beraber ortak bir şekilde paylaşmayı konuşuyoruz. Yaşamın doğayla uyumlu bir şekilde olabileceğini hep birlikte konuşarak, sorunların çözümlerini de burada oluşturmaya çalışıyoruz. Yeter ki çevreyi, havayı, doğayı konuşalım? sözlerini kullandı.