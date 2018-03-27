İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY Belediyesi'nin çağrısı ile geçtiğimiz yıl 97 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatifi tarafından yapılan Kadıköy Çevre Festivali hazırlıkları başladı.

2017 yılında 20 bin kişiyi ağırlayan Kadıköy Çevre Festivali bu yıl da Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda yapılacak. 31 Mayıs