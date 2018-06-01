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Kadıköy'de akılalmaz olay! Biber tartışması babanın ölümüyle sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti; Anne ile ikiz kızları arasında 'biber' yüzünden yaşanan tartışmayı duyan baba kavgayı ayırmak için mutfağa geldi. Bu defa babalarına vurmaya başlayan kızlar, ellerindeki tabakları ve cam eşyaları babalarının üzerine attı. O esnada Dilara, eline kırık cam parçası babasının üzerine yürürken, Dilan da mutfaktan aldığı bıçağı annesinin omzuna sapladı. Kargaşada fenalaşarak yere yığılan baba Necati T., kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Kadıköy'de akılalmaz olay! Biber tartışması babanın ölümüyle sonuçlandı

İddiaya göre, Kadıköy’de oturan Necati ve Ayşe Nurten Timuçin çifti ile çocukları arasında sürekli tartışma yaşanıyordu.

21 Mayıs 2016 tarihinde mağdur Ayşe Nurten T., yemek yaptığı sırada ev işlerine yardım eden N.G.’ye biberleri göstererek, ‘biberleri doğra, yemeğe koyarız’ dedi. Bu sırada mutfağa gelen kızı Dilara, ‘Bu biberleri Dilan almış, biz kullanmayalım Dilan’ın biberlerini’ dedi. Annesi Nurten T. ise, ‘Bunları baban aldı, parasını baban veriyor. Biz de kullanabiliriz’ şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine anne Nurten T.ile kızı Dilara T.arasında başlayan tartışma, Dilan T.’nin de mutfağa gelmesiyle büyüdü.

BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bağrışmaları duyarak mutfağa giren baba Necati Timuçin, kızlarını annelerinden uzaklaştırdı. Bunun üzerine babalarına vurmaya başlayan kızlar, ellerindeki tabakları ve cam eşyaları babalarının üzerine attı. Bu sırada Dilara, cam parçası alarak babasının üzerine yürüdü. Dilan da annesini omzundna bıçakladı . Aile arasında çıkan baba Necati T., kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından ikiz kız kardeşler 34 yaşındaki Dilara ve Dilan T. hakkında babalarının kalp rahatsızlığını bilmelerine rağmen ona saldırdıkları iddiasıyla dava açıldı.

KIZ KARDEŞLERİN HAPSİ İSTENDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilara T. hakkında, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istenirken, Dilan T.'nin ise, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” ve “üstsoya karşı basit yaralama” suçlarından 3 yıl 2 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

TARTIŞMA KALP HASTALIĞINI TETİKLEDİ

Dosya kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu raporunda kronik kalp damar hastalığı bulunan maktülün, tartışma olayının efor ve stresi tetiklediği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Anadolu 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Dilan ve Dilara T.ile mağdur anneleri Ayşe Nurten T. katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"KALP HASTASI OLDUĞUNU BİMİYORDUK"

Duruşmada savunma yapan sanık Dilan T., olay günü tartışma sesleri üzerine mutfağa gittiğini söyleyerek, “Annem ile Dilara’nın tartıştığını gördüm. Ben gittiğimde annem Dilara’ya, ‘Bir üniversite bitirdin, ikincisini de okuyorsun da ne oldu?’ dedi. Dilara cevap verdi ben de cevap vermemesini söyledim. Bu sırada babam geldi. Annem ile Dilara’yı uzaklaştırmaya çalıştı. Annemin elinde bıçak olduğu için annemi durdurmaya çalıştım. Ben anneme yönelik yaralama amaçlı bıçakla, babama yönelik tabak çanak atmak suretiyle yaralamaya yönelik eylemde bulunmadım. Olay yatıştıktan sonra babam önce salona geçti oturdu. Daha sonra dışarı çıkmak üzere kapıya geldiğinde fenalaştı.Babamın daha önceden kalp rahatsızlığı hastalığı olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yoktu” dedi.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Bunun üzerine mağdur Ayşe Nurten T. de olay gününü anlatarak, “Bana karşı bıçakla herhangi bir saldırıları olduğunu hatırlamıyorum. Şikayetçi değilim. Kızlarımın cezalandırılmalarını da istemiyorum. Ayrıca eşimin kalp rahatsızlığı olduğu hususunda herhangi bir teşhis ve belirti yoktu” dedi.

Mahkeme heyeti, maktülün olay tarihinden önceki tedavi kayıtlarının SGK İl Müdürlüğü’nden istenmesine karar veren mahkeme, sanık Dilara T.’nin bir sonraki celse hazır edilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. (İHA)

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turşu suyu muabbetine dönmüş olay.
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