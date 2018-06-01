Kadıköy'de akılalmaz olay! Biber tartışması babanın ölümüyle sonuçlandı

İddiaya göre, Kadıköy’de oturan Necati ve Ayşe Nurten Timuçin çifti ile çocukları arasında sürekli tartışma yaşanıyordu.

21 Mayıs 2016 tarihinde mağdur Ayşe Nurten T., yemek yaptığı sırada ev işlerine yardım eden N.G.’ye biberleri göstererek, ‘biberleri doğra, yemeğe koyarız’ dedi. Bu sırada mutfağa gelen kızı Dilara, ‘Bu biberleri Dilan almış, biz kullanmayalım Dilan’ın biberlerini’ dedi. Annesi Nurten T. ise, ‘Bunları baban aldı, parasını baban veriyor. Biz de kullanabiliriz’ şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine anne Nurten T.ile kızı Dilara T.arasında başlayan tartışma, Dilan T.’nin de mutfağa gelmesiyle büyüdü.

BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bağrışmaları duyarak mutfağa giren baba Necati Timuçin, kızlarını annelerinden uzaklaştırdı. Bunun üzerine babalarına vurmaya başlayan kızlar, ellerindeki tabakları ve cam eşyaları babalarının üzerine attı. Bu sırada Dilara, cam parçası alarak babasının üzerine yürüdü. Dilan da annesini omzundna bıçakladı . Aile arasında çıkan baba Necati T., kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.