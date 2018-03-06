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Kadıköy'de can pazarı! Tonlarca demirin altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 11:16 | Son Güncelleme

Kadıköy'de TIR'dan dökülen demirin altında kalan bir kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.

Olay Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. TIR'la inşaata getirilen demirler yoldan geçen bir kişinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu yaralı kişi demirlerin altından çıkarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy inşaat demiri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yıllarca bu işle uğraştım.Tonlarca demiri tturun dorsesini yan yatırıp inşaatın önüne yığıyorduk.bana dünyanın en tehlikeli işi geliyordu.tırın yanında durup gelen geçeni durdururdum.26 tonluk demir bi anda yere dökülüyor.tonlarca demir yere vurunca yılan gibi sekip tekrar yere vuruyor.Bu kişinin ayağı falan sıkışmıştır.Yoksa o demirlerin altından sağ çıkamaz.O demirlerin bir bağı iki tondan fazla geliyor.
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