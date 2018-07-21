HABER

Kadıköy'de doğalgaz borusu patladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

Kadıköy D-100 Karayolu Kurbağalıdere ıslah çalışmaları sırasında iş makinesi doğalgaz ana borusunu patlattı. Son dakika habere göre, büyük bir gürültüyle boşalan gaz paniğe neden oldu.

Kadıköy D-100 Karayolu Kurbağalıdere ıslah çalışmaları sırasında iş makinesi doğalgaz ana borusunu patlattı. Göztepe Köprüsü yakınlarında meydana gelen olayda etrafa doğalgaz sızmaya başladı.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İGDAŞ ekipleri boruya gelen gazı kesti. Boruda kalan gazın boşalmasının ardından İGDAŞ ekipleri borunun onarım çalışmalarına başladı.

DHA

PARTNERArda'nın oğlunun adı belli olduArda'nın oğlunun adı belli oldu
Aydın'da katliam yapan Mustafa Duran teslim oldu!Aydın'da katliam yapan Mustafa Duran teslim oldu!
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldıAnıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy doğalgaz Kurbağalıdere

En Çok Okunan Haberler

5 bakanlıkta bakan yardımcıları belli oldu

5 bakanlıkta bakan yardımcıları belli oldu

Adnan Oktar örgütünün iğrenç şifreleri

Adnan Oktar örgütünün iğrenç şifreleri

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Ezgi Mola'dan olay Hadise taklidi!

Ezgi Mola'dan olay Hadise taklidi!

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Aydın'da katliam yapan Mustafa Duran teslim oldu!

Aydın'da katliam yapan Mustafa Duran teslim oldu!

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı

Van'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Van'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Fatih Terim uyarmıştı! Futbol dünyasını sarsan taciz skandalı

Fatih Terim uyarmıştı! Futbol dünyasını sarsan taciz skandalı

FETÖ'nün ilk darbe girişimi 7 Şubat'ta gerçekleştirildi

FETÖ'nün ilk darbe girişimi 7 Şubat'ta gerçekleştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.