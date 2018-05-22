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Kadıköy'de eşini öldüren zanlı hakkında karar çıktı! Sözleri şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de, uzaklaştırma kararı olan eşi Selva Sağlam Yılmaz'ı otomobilinin içinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz'ın ağırlaştırımış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme başkanının “Tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapsine karar verdik” sözünün ardından ise sanık, “Teşekkür ederim” diye yanıt verdi.

Uzaklaştırma kararı olan eşi Selva Sağlam Yılmaz'ı otomobilinin içinde öldüren Emrah Yılmaz'ın yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Olaydan 15 gün önce de eşini bıçaklayan sanığa mahkeme başkanı “Tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapsine karar verdik” dedi. Mahkeme başkanının hükmü açıklamasının ardından ise sanık heyete teşekkürle karşılık verdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Kadıköy'de, uzaklaştırma kararı olan eşi Selva Sağlam Yılmaz'ı otomobilinin içinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz'ın ağırlaştırımış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.

“ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM ÖNCEKİ OLAYDA ÖLDÜRÜRDÜM”

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Yılmaz, Selva Sağlam'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sağlam'ın ailesi sanığın cezalandırılmasını isterken sanık ise son sözünde pişman olduğunu söyledi. Olaydan 15 gün önce eşini bıçakladığını belirten Yılmaz, “Öldürmek isteseydim o olay sırasında öldürürdüm. Eşimi seviyordum. Beni aldattı. Aniden gelişti, tasarlayarak öldürmedim” dedi.

MÜEBBETE TEŞEKKÜR

Mahkeme heyeti Emrah Yılmaz'ın eşi Selva Sağlam'ı “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını 'iyi hal' olarak değerlendiren mahkeme cezayı müebbet hapse çevirdi. Mahkeme başkanının “Tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapsine karar verdik” sözünün ardından ise sanık, “Teşekkür ederim” diye yanıt verdi.

Kadıköy'de, otomobiliyle seyir halinde olan 61 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz, 28 Ekim 2017 günü silahlı saldırıya uğradı. Taksiyle takipte olan saldırgan, direksiyondaki kadına önce 2 el uzaktan, araç durduktan sonra da 3 el ateş edip kaçtı. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Selva Sağlam Yılmaz'ın olaydan 15 gün önce eşi Emrah Yılmaz tarafından bıçaklandığı, eşi hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı. Cinayetten bir gün sonra yakalanan Yılmaz tutuklandı. Hakkında “eşi tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.


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Anahtar Kelimeler:
kadıköy Selva Sağlam Yılmaz hakim

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Akp türkiyesi psikolojisini bozuyor herkesin.
@mili_demokritos06 Allah eksik etmesin. Yakında Tımarhaneye kapatırız sizi inşaAllah.
@mili_demokritos06 senin gibi ZİHNİYETLER BOZUYOR BU MEMLEKETİN HUZURUNU
Lan gevşek milletin uçkurudamı AKP türkiyesinin işi siyasete sokma hıyarr
SAYGILI KATİL HEMEN 15 YIL İNDİRİM HADİ HADİ HADİ
müsade değil müebbet hapis nesine tşk ediyosun
DİL DURSA HAKIM BEY TENDE CAN DURMAZZZ
chp li kadıköy normal...
CEHAPE ZİHNİYETİ BOZUYOR BU MEMLEKETİ
içerde en az bir 15 yıl yattıktan sonra gebermek dileği ile alçaklar kendini erkek zanneden adam zanneden içeriye girdikten sonra pişman oluyorlar adınada beni aldattı yalanını söylüyorlar öyle aklınız sıra erkeklik yapıpta kıvırttırmak yok yaptığının arkasında duracaksın
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