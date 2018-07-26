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Kadıköy'de esrarengiz ölüm! O bahçede, sevgilisi evde kanlar içinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

24 yaşındaki Atilla Kerem Tongal, Kadıköy Acıbadem'deki kız arkadaşının evinin bahçesinde ölü bulundu. 7.kattaki dairenin penceresinden düştüğü belirlenen gencin, sevgilisinin evine giren polis kızı da kanlar içerisinde buldu.

Olay saat 07.00 sıralarında Kadıköy Acıbadem Caddesi Hukukçular Sitesi L Blok'ta meydana geldi. İddiaya göre site görevlisi apartmanın bahçesinde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri daha sonra Atilla Kerem Tongal (24)'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖNCE HASTANEYE, SONRA KARAKOLA!

Polis ekipleri Tongal'ın apartmanın 7. katında düştüğünü tespit etti. Dairenin Tongal'ın kız arkadaşına ait olduğu kız arkadaşının da olay anında evde olduğu öğrenildi. Yüzünde kanlar olan A.Ö olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.Ö. tedavisinin ardından ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemeleri tamamlamasının ardından Tongal'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Atilla Kerem Tongal kadıköy

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