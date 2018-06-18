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Kadıköy’de köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 04:38 | Son Güncelleme

Kadıköy’de köpeğe şiddet uygulayan kişiyi yakalayan 20 hayvansever şahsı polis ekiplerine teslim etti.

Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak, bir kişi köpeğe şiddet uygulamıştı. Bir apartmanın önünde köpeğe defalarca vuran kişi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Olay görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Şahin S.’nin yakalanması için çalıma başlatılmıştı.

Aynı mahallede bulunan vatandaşlar Şahin S.’yi yakaladı. Yakalanan kişi polis ekiplerine teslim edildi. Kişi daha sonra Kadıköy İskele Polis Amirliğine götürüldü. Şahin S.’nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "Bugün itibarıyla derneğimize bir ihbar geldi, Kadıköy'de Rasim Paşa Mahallesinde bir köpeğin darp edildiğini gördük. Bununla ilgili şikayetçi olduk. Şuan karakoldayız şahıs yakalandı. İfadesi alınıyor. Bizde ifademizi verip şikayetçi olacağız. Biz olay yerinde değildik. Semtte bulunan hayvansever arkadaşlarımız, bu kişiyi arıyordu, buldular, ellerine sağlık. Köpeği koruma altına aldık. İçeri girip ifademizi verip, şikayetçi olacağız. Geçtiğimiz günlerde sapanca da bir vahşet yaşandı. Bununla ilgili bir kepçe operatörü tutuklandı. Ama aynı şiddet Türkiye'nin her yerinde devam ediyor. Birçok hayvan her gün zulme uğruyor. Bununla ilgili siyasileri bir yasa çıkarmasını istiyoruz. Bu yasa çıkmadan hayvanlar hala mal statüsünde görüldüğü için, can sayılmadığı için bu zulümler devam edecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiye zaten bir açık hava tımarhanesi idi. Şimdi iyice zıvanadan çıktı. Ya bu bu ülkede dayak atan adam ifade verdikten sonra serbest kalıyor ve hiçbir ceza almıyor. Bu ülke daha kendi vatandaşını korumaktan aciz. Sıra hayvana mı geldi?? Tövbe estağfurullah
Hayvana saldıran Adamı(hayvanı) ne yakalıyorsunuz hayvana saldırının hapis cezası yok ki. Hayvana saldıran Adamı yakalayarak, yaklayanlar suç işliyorsunuz. Sadece para cezası var. öder çıkar karakoldan bir daha saldırır. Öder çıkar karakoldan bir daha saldırır. yıllardır mecliste taslağı bekleyen "hayvan hakları kanunu"nu yasalaştırmayan kim VARSA onu bulun VE ona sorun. ama geçenlerde açıklandı. Meclis açılınca ilk işleri milletvekilleri; bu kanunu çıkaracaklarmış. Bu da iyi gelişme yıllar sonra "hayvan hakları kanunu" meclisten çıkacak.. YILLAR SONRA VİJDAN GALİP GELDİ?vaadedenlre helal
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