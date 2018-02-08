Kadıköy'de minibüsçü dehşeti! Kurşun yağdırdı

Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Maltepe E 5 yolu Bostancı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Gebze- Harem hattında çalışan minibüs Şoförü Mehmet Ö. İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait Özel Halk Otobüsü şoförünün önüne minibüsü kırıp sağ tarafına geçti. Otobüs şoförü de otobüsü kenara çekerek durdurdu. Daha sonrada Mehmet Ö. otobüs şoförü Serkan Taşyürek'e küfür etmeye başladı. Küfürlere sinirlenen otobüs şoförü Taşyürek, Mehmet Ö'nün korkup gitmesi için levye ile minibüsün aynasına vurdu. Bunun üzerine küfürleri iyice artıran şoför Mehmet Ö. minibüsün içinden silahla ateş etmeye başladı. Yolcuların içinde ateş eden Mehmet Ö. hızla olay yerinden uzaklaştı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yolcuların gözü önünde ateş edilmesinin üzerine kolundan yaralanan şoför Taşyürek, kendini kanlar içinde orta kapının bulunduğu yere attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Otobüs şoförü Serkan Taşyürek'i hastaneye kaldırırken, Ataşehir ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaçan minibüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede minibüs şoförünü yakalayan polis ekipleri sorgulamak üzere, polis Merkezine getirdi.