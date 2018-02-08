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Kadıköy'de minibüsçü dehşeti! Kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 18:16 | Son Güncelleme

Bostancı E-5 karayolunda minibüs şoförü Özel Halk Otobüsü şoförüne yolcuların gözü önünde bilinmeyen bir nedenden dolayı küfür edip ateş etti. Açılan ateş sonuncunda Otobüs şoförü Serkan Taşyürek kolundan yaralanırken, minibüs şoförü olay yerinden kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu minibüs şoförünü kıskıvrak yakalarken, saldırgan şoför kendisini görüntüleyen basın mensuplarına hakaretler yağdırdı.

Kadıköy'de minibüsçü dehşeti! Kurşun yağdırdı

Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Maltepe E 5 yolu Bostancı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Gebze- Harem hattında çalışan minibüs Şoförü Mehmet Ö. İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait Özel Halk Otobüsü şoförünün önüne minibüsü kırıp sağ tarafına geçti. Otobüs şoförü de otobüsü kenara çekerek durdurdu. Daha sonrada Mehmet Ö. otobüs şoförü Serkan Taşyürek'e küfür etmeye başladı. Küfürlere sinirlenen otobüs şoförü Taşyürek, Mehmet Ö'nün korkup gitmesi için levye ile minibüsün aynasına vurdu. Bunun üzerine küfürleri iyice artıran şoför Mehmet Ö. minibüsün içinden silahla ateş etmeye başladı. Yolcuların içinde ateş eden Mehmet Ö. hızla olay yerinden uzaklaştı.

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KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yolcuların gözü önünde ateş edilmesinin üzerine kolundan yaralanan şoför Taşyürek, kendini kanlar içinde orta kapının bulunduğu yere attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Otobüs şoförü Serkan Taşyürek'i hastaneye kaldırırken, Ataşehir ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaçan minibüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede minibüs şoförünü yakalayan polis ekipleri sorgulamak üzere, polis Merkezine getirdi.

KÜFÜR ETMEYE DEVAM ETTİ

Emniyette sorgusu tamamlanan minibüs şoförü Mehmet Ö. Adliyeye sevk edildi. Adliye ye sevk edilen şoför basın mensubunun neden yaptın sorusu üzerine küfür etmeye devam ettiği görüldü.

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"KÜFÜRLER ETMEYE BAŞLADI"

Olay anını anlatan Özel Halk Otobüs Şoförü Serkan Taşyürek,“ İlerlerken minibüsçü önüme kırdı. Sonrasında sağıma geçti. Sağıma geçtikten sonra el kol hareketi yaptı. Bende önüme kırdığı için özür dileyecek sandım. Ondan sonra arkadaş kapıyı açtı küfürler etmeye başladı. Terbiyesizlik yapmaması gerektiğini söyledik. Ama arkadaş ısrarla devam etti.

Ben torna vida aldım caydırma amaçlı derken elimden düşürdüm. Sonra gittim levye aldım. Aynasına vurdum gitsin artık başımdan diye. O da yanındaki çocuktan silah istedi. Silahı çektiğini görünce ben yolculara yatmalarını söyledim. Bende silahı görünce orta kapının oraya doğru atladım. Direk bize ateş ettiği için koluma denk geldi. Ateşi minibüsün içinden etti bende minibüsün içindeydim. Kaçtı polisler yakalamış” dedi.

İHA

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kadıköy minibüs

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah,ını seven biri şu münübüslere bi dur desin Allah aşkına ne sertifika var ne eğitim var dün münübüse bindim yakın mesafe 100 metre gitti durdu gitmiyor,biraz daha gitti durdu eczaneye gitti kaptana daha bekleyecekmiyiz dedim tamirden çıktım boş gidemem dedi paramı istedim inecem dedim bana sende hemen sazan gibi niye bindin dedi lafa bakarmısınız lanet kör şeytana dedim indim. Soruyorum varmı başka İSTANBUL ne işi var bunların bu güzelim şehirde.Sözüm namusuyla bu mesleği yapanlara değil kesinlikle.
kaldirin sunlari ya otobus verin yada taksi istanbulun yuz karasi
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