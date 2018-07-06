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Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 18:10 | Son Güncelleme

Kadıköy'de dün gece ünlü oyuncu Oral Özer ve 1 kişinin yaralandığı bar saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahıs elinde silahla barı tarıyor.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir bara önceki gece silahlı saldırı düzenlenmişti. Olay sırasında barda bulunan ünlü oyuncu Oral Özer'in de aralarında bulunduğu iki kişi yaralanmıştı. Oral Özer isimli sinema ve dizi oyuncusunun da çıkan tartışmada hastanelik oluncaya kadar dövüldüğü iddia edilmişti. Bara düzenlenen silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın elinde silahla barı taradığı görülüyor.

ORAL ÖZER TWITTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan, Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Dün gece müşterisi olduğum mekan kurşunlandı ve ben üzerinden bir dakika geçmeden ölesiye darp edildim. Suçsuz, sebepsiz" ifadelerini kullanmıştı.

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