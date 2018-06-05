HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:46 | Son Güncelleme

Kadıköy'de, fast food restoranında çalışan Y.A. adlı erkek temizlik görevlisi, kadınlar tuvaletinde makyaj yapan liseli üç kız öğrenciyi izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı. Gözaltına alınan Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

Cumartesi Kadıköy'deki fast food restoranında meydana gelen olayda, lise öğrencisi üç kız öğrenci, yemekten sonra kadınlar tuvaletine gitti. Kızlar makyaj yaptığı sırada içeriye girip çıkan erkek temizlik görevlisi Y.A., bir süre sonra tekrar geldi.

ÇANTALARIN BIRAKILDIĞI BÖLÜMDEN İZLEDİ

Kadınlar tuvaletinde temizlik yapıyormuş gibi oyalanmaya başlayan Y.A., ardından kızların çantalarını bıraktığı bölümde onları izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI

Kızların önce restoran yetkililerine ardından da polise şikayeti üzerine Y.A., gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın mağduru üç kız arkadaş, adli mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

DHA

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Telefondaki kişiye kızıp, otomobilin aynasını kırdıTelefondaki kişiye kızıp, otomobilin aynasını kırdı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak: 'Termik santrale hayır' diyorumTekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak: 'Termik santrale hayır' diyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy restoran taciz cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Baba tacizciyi vurdu, halk lince girişti

Baba tacizciyi vurdu, halk lince girişti

Hastanede fuhuş rezaleti! Bakanlık harekete geçti

Hastanede fuhuş rezaleti! Bakanlık harekete geçti

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.