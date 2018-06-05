Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

Cumartesi Kadıköy'deki fast food restoranında meydana gelen olayda, lise öğrencisi üç kız öğrenci, yemekten sonra kadınlar tuvaletine gitti. Kızlar makyaj yaptığı sırada içeriye girip çıkan erkek temizlik görevlisi Y.A., bir süre sonra tekrar geldi.

ÇANTALARIN BIRAKILDIĞI BÖLÜMDEN İZLEDİ



Kadınlar tuvaletinde temizlik yapıyormuş gibi oyalanmaya başlayan Y.A., ardından kızların çantalarını bıraktığı bölümde onları izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI



Kızların önce restoran yetkililerine ardından da polise şikayeti üzerine Y.A., gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın mağduru üç kız arkadaş, adli mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

DHA

