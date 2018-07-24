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Kadıköy'de yaşlı kadını 'kediciksin' diye dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 11:28 | Son Güncelleme

Kendilerini asker, savcı ve polis gibi tanıtarak PKK ve FETÖ gibi örgütlerini simlerini kullanarak vatandaşları kandıranlar bu kez 'kedicik' numarasıyla 75 yaşındaki kadını dolandırdı. Kadıköy'de tek başına yaşayan 75 yaşındaki Saadet U.'yu arayan dolandırıcılar, yaşlı kadına "Adnan Hoca sizi kedicik yapmış, operasyonda adınız geçiyor. Üzerinizde silah ve paralar gözüküyor" diyerek korkuttu.

Kadıköy'de tek başına yaşayan 75 yaşındaki Saadet U., "Adnan Oktar sizi kedicik diye kaydetmiş, üzerinde silah ve paralar görünüyor" diyen dolandırıcılara 31 bin lirasını kaptırdı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, kendilerini asker, savcı ve polis gibi tanıtarak PKK ve FETÖ gibi örgütlerini simlerini kullanarak vatandaşları kandıranlar bu kez 'kedicik' numarasıyla 75 yaşındaki kadını dolandırdı. Kadıköy'de tek başına yaşayan 75 yaşındaki Saadet U.'yu arayan dolandırıcılar, yaşlı kadına "Adnan Hoca sizi kedicik yapmış, operasyonda adınız geçiyor. Üzerinizde silah ve paralar gözüküyor" diyerek korkuttu.

YAŞLI KADININ HAC PARASIYMIŞ

Kendisini arayan kişilerden şüphelenen yaşlı kadın Saadet U., "Bak oğlum ben bu parayı gıdım gıdım biriktirdim. Hacca gideceğim, dolandırıcı mısınız? Sizi 155'e şikayet edeceğim" diyerek karşı çıktı. Ancak dolandırıcılar "Tamam sizi 155'e aktarıyoruz" diyerek şebekenin diğer elemanına telefonu verdi. Kendisini polis olarak tanıtan bu kişi, paraları adresini verdikleri parka getirmelerini istedi ve bir de parola verdi.

VATAN/BAYRAK PAROLASIYLA PARALARI ALMIŞLAR

Kendisini arayanların polis olduğuna inanan Saadet U. bankada bulunan paralarını çekip çantasına koyarak buluşma yerine gitti. Saadet U.'yu dolandıran 2 kişi yanına yaklaşarak "Vatan" dedi. Saadet U. da "Bayrak" diyerek içerisinde 31 bin lira olan poşeti dolandırıcılara verdi. Polis kayıplara karışan zanlıları arıyor.

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kedicik adnan oktar kadın kadıköy

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