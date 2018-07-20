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Kadıköy'deki Suruç eylemine polis müdahalesi: 14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 22:00 | Son Güncelleme

Kadıköy'de, Suruç saldırısının 3'üncü yıl dönümünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis gazla müdahale etti. Eylemde 14 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'deki Suruç eylemine polis müdahalesi: 14 gözaltı

Kadıköy'de bulunan Süreyya Operası önünde 19.00 sıralarında bir araya gelen bir grup, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde canlı bomba saldırısı sonrası yaşamını yitiren 33 kişi için saldırının 3'üncü yıl dönümünde Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na yürümek istedi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ellerinde pankart ve flamalarla toplanan grubun yürüyüşüne polis izin olduğu gerekçesiyle müsaade etmedi. Gruptakilerin yürüyüşe geçmesi üzerinde polis gazla müdahalede bulundu. Çıkan arbedede 3'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, polis merkezine götürüldü.

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