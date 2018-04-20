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Kadıköy girişindeki arterde çalışmalar başladı: Bir yıl kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 07:14 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Kadiköy'de Haydarpaşa-Gebze banliyö hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprünün yıkılması çalışmaları başladı.

Kadıköy girişindeki arterde çalışmalar başladı: Bir yıl kapalı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Kadiköy'de Haydarpaşa-Gebze banliyö hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprünün yıkılması çalışmaları başladı. Trafiğe kapanan ana arterdeki köprünün 1 yılda tamamlanması planlanıyor. Trafik ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi nn yeni düzenleme ve uyarıları ile çevre yollardan sağlanacak.
Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı yenileme çalışmaları kapsamında Tıbbiye Caddesi üzerindeki karayolu köprü yıkılıp yenilenecek. Köprünün yıkılması için belediye ekipleri gece saatlerinde köprüye giden yolu trafiğe kapattı. Sürücülerin dikkat etmesi için belediye ekipleri tarafından uyarı levhaları yerleştirildi. Bir yıl sürecek çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Kadıköy arası trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki geçici tedbirleriyle sağlanacak.
Bu kapsamda yeni güzergah şöyle:
Tıbbıiye Caddesi'ni kullanarak Üsküdar'dan gelen araç trafiği, Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Siyami Ersek Hastanesi'ni geçip Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin altından Behiçbey Sokak üzerinden Karacaahmet mezarlığı yönünden gelen Dr. Eyüp Aksoy Caddesi istikametine yönlendirilecek. Buradan özel araçlar Bostancı yönüne gidip Yıldızbakkal Taşköprü Caddesi ya da Fenerbahçe Stadı yakınından Söğütlüçeşme Caddesi'ne girerek Kadıköy'e ulaşabilecek. Otobüs, minibüs, dolmuş, taksi ve servisler ise Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nden şu andan Kadıköy'den ana çıkış olarak kullanılan dört şeritli Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nin iki şeridini kullanarak Rıhtım Caddesi'ne girebilecek. Haydarpaşa Numune Hastanesi yönünden Kadıköy'e yürüyen yayalar için ise ayrı bir yol yapılacak.
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Kadıköy girişindeki arterde çalışmalar başladı: Bir yıl kapalıKadıköy girişindeki arterde çalışmalar başladı: Bir yıl kapalıKadıköy girişindeki arterde çalışmalar başladı: Bir yıl kapalıKadıköy girişindeki arterde çalışmalar başladı: Bir yıl kapalı

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