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Kadıköy Göztepe'de, doğalgaz borusu delindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 10:32 | Son Güncelleme

Kadıköy Göztepe'de, doğalgaz borusu delindi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Kurbağlıdere'deki ıslah çalışmaları sırasında,Göztepe Köprüsü'nden geçen doğalgaz borusu delindi.

Alınan bilgiye göre, iş makinesi, Göztepe Köprüsü yanında sondaj yaparken doğalgaz ana borusu delindi. Borudaki hasar nedeniyle doğalgaz çıkışı meydana geldi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine İGDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken İGDAŞ ekipleri de çalışma başlattı.

Bu arada, çalışma nedeniyle Göztepe Köprüsü altındaki yan yol trafiğe kapatıldı. Hasar nedeniyle doğalgaz alamayan bölgenin bulunmadığı öğrenildi.

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doğal gaz E-5 Göztepe Köprüsü igdaş

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