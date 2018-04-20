Kadıköy Tıbbiye Caddesi'ndeki karayolu köprüsü trafiğe bir yıl kapalı

İSTANBUL (AA) - Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı çalışması kapsamında yenilenecek Kadıköy Tıbbiye Caddesi'ndeki karayolu köprüsü bir yıl süreyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Anadolu Yakası'nda Haydarpaşa-Gebze güzergahında süren banliyö hattı yenileme çalışması kapsamında Tıbbiye Caddesi'ndeki karayolu köprüsü de yıkılıp yeniden yapılacak. Bir yıl sürmesi planlanan bu çalışmadan dolayı köprünün saat 05.00 itibarıyla yaya ve araç geçişlerine kapatılması sağlandı.

- Alternatif güzergahlar

Bölge trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Tıbbiye Caddesi'nden Kadıköy Rıhtım Caddesi'ne araç trafiği Behiçbey Sokağı'ndan Dr. Eyüp Aksoy Caddesi istikametine tek yönlü sağlanacak.

Daha önce ulaşımın tek yönlü sağlandığı Orgeneral Şahap Gürler Caddesi de çift yönlü bölünmüş yol olarak yeniden düzenlendi.

Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nden Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'ne yeni açılan yolla araçların Tıbbiye Caddesi'ne paralel olarak Kadıköy Rıhtım Caddesi'ne ulaşmaları sağlanacak ancak bu güzergahı sadece otobüs, minibüs, taksi, servis gibi toplu taşıma araçları kullanabilecek. Rıhtım Caddesi'ne gitmek isteyen diğer araçlar ise Taşköprü Caddesi ve ve Söğütlüçeşme Caddesi'ni kullanarak Rıhtım Caddesi'ne ulaşabilecek.

Tıbbiye Caddesi ve Rıhtım Caddesi'ni kullanan yayalar için de yeni yaya yolu düzenlenecek.