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Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da ölenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 16:00 | Son Güncelleme

Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da ölenler anıldı

İSTANBUL (AA) - Çeşitli sendikaların üyeleri, Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda ölen 3 kişiyi andı.

Söğütlüçeşme'de olayların başladığı yerde toplanan sendika üyeleri, hayatını kaybeden 3 kişi için yere karanfil bıraktı. Pankart açıp bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Grup adına açıklama yapan KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, 1 Mayıs'ta öldürülen arkadaşlarının faillerinin açığa çıkarılmasını istediklerini belirtti.

Açıklamanın ardından, gruptakiler dağıldı.

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1 Mayıs 1996 anma kadıköy

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