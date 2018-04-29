Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da ölenler anıldı

İSTANBUL (AA) - Çeşitli sendikaların üyeleri, Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda ölen 3 kişiyi andı.

Söğütlüçeşme'de olayların başladığı yerde toplanan sendika üyeleri, hayatını kaybeden 3 kişi için yere karanfil bıraktı. Pankart açıp bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Grup adına açıklama yapan KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, 1 Mayıs'ta öldürülen arkadaşlarının faillerinin açığa çıkarılmasını istediklerini belirtti.

Açıklamanın ardından, gruptakiler dağıldı.

