Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da ölenler anıldı

İSTANBUL (AA) - Çeşitli sendikaların üyeleri, Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda ölen 3 kişiyi andı.
Söğütlüçeşme'de olayların başladığı yerde toplanan sendika üyeleri, hayatını kaybeden 3 kişi için yere karanfil bıraktı. Pankart açıp bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra saygı duruşunda bulundu.
Grup adına açıklama yapan KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, 1 Mayıs'ta öldürülen arkadaşlarının faillerinin açığa çıkarılmasını istediklerini belirtti.
Açıklamanın ardından, gruptakiler dağıldı.
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