Kadıköy'de 10. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'de 10. kattan düşen 22 yaşındaki Mert Arabacıoğlu hayatını kaybetti. Olay, Koztayağı Mahallesi, Dirlik Sokak'ta bulunan 11 katlı bir binanın onuncu katında saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akşam anne ve babasıyla vakit geçiren Mert Arabacıoğlu(22) odasına çekildi. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle Arabacıoğlu odasının penceresinden binanın bahçesine düştü. Olayı n ardından komşular hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arabacıoğlu'nu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Arabacıoğlu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve apartmanın bahçesinde delil araştırması yaparken polis olayın düşme sonucunda mı yoksa intihar mı olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

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