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Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü saldırı... Korku anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 14:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de bir restoranda müşterilerle valeler arasında kavga çıkmış; valelerden biri silahla 2 müşteriyi öldürmüştü. Saldırgan kayıplara karıştı. Olay anında restoranın karşısındaki bir kafede yaşanan korku dolu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, valenin ateş açmasıyla birlikte, yolun karşısında kaldırımda yürüyenler ve kafenin bahçesinde oturanlar hızlıca kafeye sığınıyor. Bazı kişilerin ise bu anlarda önce masaların altına gizlendiği sonra da sürünerek kafeye yöneldiği görülüyor.

(FOTOĞRAF)

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