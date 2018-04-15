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KADIKÖY'DE  4 KATLI APARTMANDA YANGIN PANİĞİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 00:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kadıköy'de 4 katlı apatmanın birinci katında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de 4 katlı apatmanın birinci katında yangın çıktı. Yangın, Osmanağa Mahallesi Nakil Sokak saat 23.30 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın birinci katı alevlere teslim olurken apartmanın içerisine yoğun duman dağıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ PANİK YAŞADI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve duman tahliyesi yaptı. Yangının çıktığı sokakta oturanlar da yangını görünce panikle sokağa çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

YANGIN SIRASINDA İÇERDE UYUYORDUK
Apartmanın üçüncü katında oturan Battal Saygılı, "Yangın nasıl olduğunu haberimiz olmadı. Zaten uyuyorduk. Zile bastılar. Sonra uyandık aşağı indik. Bildiğimiz iki kişi daire de yaşıyordu. Onlarda daireye yeni taşınmışlardı. İçeride değillermiş. Sonrada olay yerine gelmişler şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Herhangi gibi patlama olmadı. Zaten dışarı baktığım da duman vardı. Sonra herkes aşağı indi" dedi.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Görüntü Dökümü
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-Dairenin alev alev yanması
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Polis ekipleri çevrede önlem alması
-Sokakta yaşanan panik
-Vatandaşlardan görüntü
-Apartmanda oturan Battal Saygılı röp.
-Sağlık ekipleri beklemesi
-Genel ve detaylar

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