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Kadıköy'de araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

Gurbetçi ailenin aracı kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Hollanda'dan tatil için Karaman'a giden ailenin D-100 Karayolu'nda alev alan aracı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kerim Döner'in kullandığı ve içerisinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu 62-XH-JG plakalı otomobil, D-100 Karayolu Uzunçayır Köprüsü altında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Bu arada, Ankara istikametine doğru uzun araç kuyrukları oluştu.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yanan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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