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Kadıköy'de baltalı silahlı kavga -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -İSTANBUL-DHA - KADIKÖY'de eşine bakıldığını iddia eden bir kişi baltayla döviz bürosunu bastı.

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -İSTANBUL-DHA - KADIKÖY'de eşine bakıldığını iddia eden bir kişi baltayla döviz bürosunu bastı. İşyeri sahibine saldıran E.B., işyeri sahibinin oğlu tarafından ayağından vuruldu.

Olay saat 13.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Kurbalığıdere Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre E.B isimli bir kişi eşine bakıldığını öne sürerek işyeri sahibi olan A.Ç. ile tartışmaya başladı.Tartışmanın bir anda kavgaya dönmesi üzerine E.B. elindeki balta ile iş yeri sahibine saldırmaya çalıştı. Bu sırada babasına bir kişinin balta ile saldırdığını gören N.Ç. ruhsatlı silahıyla ateş etti. Bacağından yaralanan B.E. kanlar içinde yere yığıldı. Hasanpaşa Polis merkezine yakın bir noktada olan kavgada silah seslerini duyan polis memurları hemen olay yerine geldi. N.Ç ve babası A.Ç, polis ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bacağından yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulasnla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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