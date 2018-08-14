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KADIKÖY'DE BALTALI SİLAHLI KAVGA KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -İSTANBUL-DHA Kadıköy'de eşine bakıldığını iddia eden bir kişi baltayla döviz bürosunu bastı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -İSTANBUL-DHA
Kadıköy'de eşine bakıldığını iddia eden bir kişi baltayla döviz bürosunu bastı. İşyeri sahibine saldıran E.B., işyeri sahibinin oğlu tarafından ayağından vuruldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay saat 13.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Kurbalığıdere Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre E.B isimli bir kişi eşine bakıldığını öne sürerek işyeri sahibi olan A.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönmesi üzerine E.B. elindeki balta ile iş yeri sahibine saldırmaya çalıştı. Bu sırada babasına bir kişinin balta ile saldırdığını gören N.Ç. ruhsatlı silahıyla ateş etti. Bacağından yaralanan B.E. kanlar içinde yere yığıldı. Hasanpaşa Polis merkezine yakın bir noktada olan kavgada silah seslerini duyan polis memurları hemen olay yerine geldi. N.Ç ve babası A.Ç, polis ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bacağından yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

SALDIRI ANI KAMERADA
Şüphelinin döviz bürosu sahibine saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın elindeki baltayı sallayarak döviz bürosu sahibini yumrukladığı ve her yumruk sonrasında döviz bürosu sahibinin yere düştüğü görülüyor. Çevreden gelen kişilerin, kolundan tuttuğu saldırganı yatıştırmaya çalıştığı da kameraya yansıyor. Döviz bürosundan iki kişinin koşarak dışarı çıktığı ve bu kişilerden biri olan döviz bürosu sahibinin oğlu N.Ç.'nin, sağ elinde silah tuttuğu görüntülere yansıyor. Olaylar kamera açısı dışında sürerken çevreden kişilerin koşturarak geldiği görülüyor.

Görüntü Dökümü
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Olay anı
-Saldırganın elinde balta olduğu halde döviz bürosu sahibine yumruk atması
-Döviz bürosu sahibinin her yumruktan sonra yere düşmesi
-Çevreden ayırmak için gelenler
-Döviz bürosundan elinde silahla çıkan N.Ç.
-Yaşanan haraketlilik
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Yerdeki balta
-Boş kovan
-Polis ekiplerinden görüntü
-Çevredeki vatandaşlarla röp
-A.Ç.'nin polis merkezine götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler

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