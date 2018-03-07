KADIKÖY'DE BAŞLAYAN KOVALAMACA KAZA İLE BİTTİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kadıköy'de polisin dur ihtarına uymayan otomobil içindeki 4 kişi ile polisler arasında başlayan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Kovalamaca sırasında havaya ateş eden 4 şüpheliden üçü Ünalan'da kaza yapınca polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Polis ekipleri, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 34 BH 0358 plakalı otomobilden şüphelendi. Ekiplerin Kadıköy'de dur ihtarına uymayan otomobildekiler ile polisler arasında kovalamaca başladı. İddiaya göre yapılan sorgulamada aracın plakası da sahte çıktı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı kovalamaca Ünalan Metro İstasyonu'na kadar devam etti.

HAVAYA ATEŞ ETTİLER İDDİASI

İddiaya göre, Kadıköy'de başlayan kovalamaca sırasında araçta bulunan şüpheliler havaya ateş açtı. Kadıköy ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kovalanan araç Üsküdar'a bağlı Ünalan Mahallesi'nde kıstırıldı.

OTOPARK'TA KAZA YAPTILAR

Ünalan Metro İstasyonu'nda ekipler tarafından kıstırılan şüpheliler İspark'a ait otoparka girdi. Kaldırıma çıkarak kaza yapan zanlılar olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalıştı.