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Kadıköy'de bıçakla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:46 | Son Güncelleme

Özbekistan uyruklu kız arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, tartıştığı kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rasimpaşa Mahallesi Yavuztürk Sokağı'nda, Ersan K. (45) Özbekistan uyruklu kız arkadaşı Malika B. (24) tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ersan K, Malika B'yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Malika B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ersan K, Kadıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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