Kadıköy'de bıçaklı kavga : 1 yaralı

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de, caddenin ortasında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, boğazından yaralanan kişiye olay yerinde yaklaşık 20 dakika kalp masajı uyguladı.

Olay, saat 23.00 sıralarında, Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen kavgada 1 kişi boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan yaralıya sağlık ekipleri olay yerinde 20 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Yaralının arkadaşı müdahale boyunca başından ayrılmadı. Ağır yaralanan kişi daha sonra yakın bir hastaya kaldırdı.

Öte yandan, çevrede toplanan kalabalık sağlık ekiplerinin müdahalesi boyunca buradan ayrılmazken, içlerinden bazılarının kavga anını cep telefonlarının kamerasına kaydettikleri görüldü.

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