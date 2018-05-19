KADIKÖY'DE BIÇAKLI KAVGA : 1 YARALI

-Sağlık ekipleri boğazından yaralanan kişiyi hayatta tutabilmek için 20 dakika boyunca kalp masajı yaptı.

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Kadıköy'de, caddenin ortasında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, boğazından yaralanan kişiye olay yerinde yaklaşık 20 dakika kalp masajı uyguladı.

Olay, saat 23.00 sıralarında, Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen kavgada 1 kişi boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan yaralıya sağlık ekipleri olay yerinde 20 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Yaralının arkadaşı müdahale boyunca başından ayrılmadı. Ağır yaralanan kişi daha sonra yakın bir hastaya kaldırdı.

Öte yandan, çevrede toplanan kalabalık sağlık ekiplerinin müdahalesi boyunca buradan ayrılmazken, içlerinden bazılarının kavga anını cep telefonlarının kamerasına kaydettikleri görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Sağlık çalışanlarının kalp masajı yapmaları

-Çevrede toplanan kalabalık

-Yaralının ambulansla hastaneye kaldırılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

