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Kadıköy'de bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 00:04 | Son Güncelleme

İki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan ve kalbi duran kişiye sağlık ekiplerince yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapıldı - Yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Kalkedon Meydanı Muvakkıthane Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, bir kişi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Buradan geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı ve kalbinin durduğu belirlenen şahsa sağlık ekipleri yaklaşık 20 dakika kalp masajı yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla, hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki güvenlik kamera görüntüleri polis tarafından incelemeye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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