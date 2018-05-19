Kadıköy'de bıçaklı kavga

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Kalkedon Meydanı Muvakkıthane Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, bir kişi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Buradan geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı ve kalbinin durduğu belirlenen şahsa sağlık ekipleri yaklaşık 20 dakika kalp masajı yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla, hastaneye kaldırıldı.
Olay yerindeki güvenlik kamera görüntüleri polis tarafından incelemeye alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi
BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki katliam için harekete geçiyor
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum