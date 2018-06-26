HABER

Kadıköy'de binalar Mural Festivali canlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

 KADIKÖY Belediyesi tarafından düzenlenen Mural İstanbul Festivali başladı.

Müge YARIMBATMAN-Selen ÖZÇELİK/İstanbul, (DHA)- KADIKÖY Belediyesi tarafından düzenlenen Mural İstanbul Festivali başladı. Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bazı eski apartmanların dış cephe duvarlarını boyayarak sanatsal çalışmaların yapıldığı festival 3 yabancı, 1 yerli sanatçının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Binalarda boyalamalar sırasında vinçler de kullanılıyor.

Bu sene 7'incisi gerçekleştirilen festivalin birinci bölümü için Sırbistan'dan gelen sanatçı Artez, Osmanağa Mahallesi'nde; Brezilya'dan gelen sanatçı Arlin, Rasimpaşa Mahallesi'nde çalışmalarına başladı. Festivalin 2 Temmuz'da başlayacak ikinci bölümünde ise Hırvatistan'dan gelen Lonac ve Türkiye'den katılan Omeria, Rasimpaşa Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürecek. Yaptıkları boyamalara mahallelilerin ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Artez, "Bu beni sanatçı olarak iyi hissettiriyor. Boyamamı yaparken böylesi destek almak bana çok iyi geliyor" dedi. Arlin ise "Mekanı ve topluluğu değiştiriyoruz. Burada yaşayan insanlar için çocuklarıyla birlikte bu duvarları görmek çok ilgi çekici ve havalı" şeklinde konuştu.

Sanatın Kadıköy'ün sakinliğini koruyup güçlendirdiğini belirten Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Dünyanın her tarafından gelen mural sanatçıları ile Kadıköy uluslararası bir yer oldu ve New York'taki bir yarışmada ilk 20 arasına girdi" diye devam etti.

Festival 8 Temmuz'a kadar devam edecek.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapatİbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat
Dikkat! Et yiyor! Kent ayağa kalktıDikkat! Et yiyor! Kent ayağa kalktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Dikkat! Et yiyor! Kent ayağa kalktı

Dikkat! Et yiyor! Kent ayağa kalktı

İstanbul Valiliği'nden uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

İstanbul Valiliği'nden uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk ötenazi istiyor

32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk ötenazi istiyor

Karısı komşudan hamile kalınca çıldırdı! Sonrası korkunç

Karısı komşudan hamile kalınca çıldırdı! Sonrası korkunç

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Süleyman Çakır' mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Süleyman Çakır' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.