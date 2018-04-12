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Kadıköy'de denizde arama kurtarma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 07:55 | Son Güncelleme

DENİZCİLER Dayanışma Derneği'nin Arama Kurtarma kuruluşu DAKSAR, bu gece Fenerbahçe burnu açıklarında gece denizde arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Harun UYANIK / İstanbul,(DHA) DENİZCİLER Dayanışma Derneği'nin Arama Kurtarma kuruluşu DAKSAR, bu gece Fenerbahçe burnu açıklarında gece denizde arama kurtarma tatbikatı yaptı. Kalamış merkez olmak üzere 12 deniz mili yarıçaplı bir alanda faaliyeti gösteren ve tamamı gönüllülerden oluşan DAK-SAR personelinin, gece koşullarında denizde arama ve kurtarma yapabilme yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan tatbikatı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile İstanbul Liman Başkanlığı birer bot ile gözlemci olarak izledi. Tatbikat kapsamında hazırlanan senaryo gereği telsiz anonsundan, "PANPAN" mesajı vererek arıza yaptığını ve su almaya başladığını bildiren tekne için, DAK-SAR ekipleri harekete geçti. Bu sırada, yardım talebinde bulunan tekneden "MAYDAY" uyarısı ile bir kişinin denize düştüğü haberi geldi. Botlarla teknenin bulunduğu bölgeye giden ekipler, denize düşen kişiyi kurtarırken tekne personelini tahliye etti. Saat 21.30'da başlayan tatbikat saat 22.30'da sona erdi. Denizciler Dayanışma Derneği Başkanı Serdar Argıç tatbikat öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul ve çevresinde tamamen gönüllülerden kurulu ekiplerimiz, 8 botumuzla arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz. 1999-2000 yılından beri bugüne kadar binin üzerinde gönüllüyü eğittik. Kendilerine amatöre denizci belgesi alacak seviyede denizci yetiştirdik. 7-24 maniladaki istasyonumuzda nöbet tutuyoruz. 2 binden fazla olaya müdahil olup 561 can kurtarma gerçekleştirdik." dedi.

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