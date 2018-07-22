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Kadıköy'de denizde ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 18:35 | Son Güncelleme

Kadıköy'de denizde ceset bulundu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy sahilinde denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekip, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gördü. Ekip, şahsı denizden alarak kıyıya çıkardı, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın üzerinden Atilla Kılıç adına kimlik çıktı.

Ceset, incelemelerin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedin, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de minibüs duraklarının arkasından denize düşen ve tüm aramalara rağmen bulunamayan kişi olabileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ceset deniz kadıköy

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