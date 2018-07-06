KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN KİŞİ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA
Kadıköy'de denize düşen kişi kayboldu. Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sualtı Savunma komandoları da (SAS) arama çalışmasına katıldı.
Kadıköy sahilinde arkadaşıyla birlikte oturan kişi dengesini kaybedince denize düştü. Bir süre çırpınan kişi gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri geldi. Denizde kaybolan kişiyi bulmak için dalgıçlar denizde arama başlattı. Dalgıçlar sonuç alamayınca olay yerine SAS komandoları geldi. Dalgıç kıyafetlerini giyen SAS komandoları denize daldı. Yapılan tüm aramalara rağmen kaybolan kişi bulunamazken ara verilen aramalara sabah devam edileceği öğrenildi.
Öte yandan akşam saatlerinde, FSM Köprüsü'nden atlayarak boğazda kaybolan gencin arama çalışmalarına da ara verildi. Genci arama çalışmalarına da sabah devam edileceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
EK GÖRÜNTÜ
-SAS komandoları
-Denize dalmalar
-GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Dalgıçların arama çalışması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Görgü tanığıyla röp
-Bölgeye gelen sağlık ekipleri
-Genel ve Detay
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