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Kadıköy'de denize düşen kişi arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 23:57 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de denize düşen kişi kayboldu.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de denize düşen kişi kayboldu. Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sualtı Savunma komandoları da (SAS) arama çalışmasına katıldı.
Kadıköy sahilinde arkadaşıyla birlikte oturan kişi dengesini kaybedince denize düştü. Bir süre çırpınan kişi gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri geldi. Denizde kaybolan kişiyi bulmak için dalgıçlar denizde arama başlattı. Dalgıçlar sonuç alamayınca olay yerine SAS komandoları geldi. Dalgıç kıyafetlerini giyen SAS komandoları denize daldı. Yapılan tüm aramalara rağmen kaybolan kişi bulunamazken ara verilen aramalara sabah devam edileceği öğrenildi.
Öte yandan, akşam saatlerinde, FSM Köprüsü'nden atlayarak boğazda kaybolan gencin arama çalışmalarına da ara verildi. Genci arama çalışmalarına da sabah devam edileceği öğrenildi.

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