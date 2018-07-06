KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN KİŞİ ARANIYOR-1

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA
Kadıköy'de denize düşen kişi kayboldu. Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.
Kadıköy sahilinde arkadaşıyla birlikte oturan kişi dengesini kaybedince denize düştü. Bir süre çırpınan kişi gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri geldi. Denizde kaybolan kişiyi bulmak için dalgıçlar denizde arama yapıyor.
Görüntü Dökümü
-Dalgıçların arama çalışması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Görgü tanığıyla röp
-Bölgeye gelen sağlık ekipleri
-Genel ve Detay
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