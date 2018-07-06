Kadıköy'de denize düşen kişi kayboldu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de denize düştükten sonra kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Kadıköy Rıhtımı'ndaki minibüs duraklarının bulunduğu bölgeden denize düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, kıyı emniyeti, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin su altında ve yüzeydeki arama çalışmaları devam ediyor.

