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Kadıköy'de denize düşen kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

Kadıköy'de denize düşen kişi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de denize düşen kişi, deniz polisi tarafından kıyıya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda deniz kenarında yürüyen Muhammet Savas (24), Beşiktaş iskelesi yakınlarında dengesini kaybederek denize düştü.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yüzerek kıyıya yanaşan ve iskele demirliklerine tutunan Savas, deniz polisinin yardımıyla karaya çıkarıldı.

Polis ekipleri, üzerini değiştirmesi için Savas'a giysi verdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Savas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İskelesi

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