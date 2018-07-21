HABER

Kadıköy'de denize giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 20:31 | Son Güncelleme

Kadıköy'de denize giren kişi boğuldu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Moda sahilinde denize giren bir kişinin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri de sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler arama çalışması sonucunda kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi dalgıçların yardımıyla sudan çıkardı.

Vatandaşlar ve sağlık ekiplerince ambulansa taşınan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, cenaze Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

PARTNERYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyorYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyor
Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!
Nazilli'deki 5 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor (6)Nazilli'deki 5 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor (6)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BOGULMA OLAYI Kadıköy'de boğulma

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.