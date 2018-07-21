Kadıköy'de denize giren kişi boğuldu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Moda sahilinde denize giren bir kişinin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri de sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler arama çalışması sonucunda kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi dalgıçların yardımıyla sudan çıkardı.
Vatandaşlar ve sağlık ekiplerince ambulansa taşınan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, cenaze Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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