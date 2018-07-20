Kadıköy'de eyleme polis müdahalesi: 14 gözaltı

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de, Suruç saldırısının 3'üncü yıl dönümünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis gazla müdahale etti. Eylemde 14 kişi gözaltına alındı.

Süreyya Operası önünde 19.00 sıralarında bir araya gelen bir grup, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde canlı bomba saldırısı sonrası yaşamını yitiren 33 kişi için saldırının 3'üncü yıl dönümünde Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na yürümek istedi. Ellerinde pankart ve flamalarla toplanan grubun yürüyüşüne polis izin olduğu gerekçesiyle müsadeetmedi. Gruptakilerin yürüyüşe geçmesi üzerinde polis gazla müdahalede bulundu. Çıkan arbedede 3'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, polis merkezine götürüldü.

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