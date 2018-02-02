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Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırgan için istenen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 17:21 | Son Güncelleme

Kadıköy’de 17 yaşındaki genç kızı yolda yürürken darp eden saldırgan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırgan için istenen ceza belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, B.G.K.'nın 26 Ocak 2018 tarihinde evinden okula gitmekte iken Caferağa Ressam Şeref Akdik Sokak'ta karşıdan gelen A.K.G.'nın saldırısına uğradığı anlatılıyor.

A.K.G.'nın aralarında hiçbir söz ve tartışma geçmeyen müştekiye parmağında yüzük bulunan eli ile vurduğu belirtilen iddianamede, müştekinin burnundan yaralandığı, hastanede tedavi gördüğü, burun ve burun kökü çevresinde 1 santimetrelik yüzeysel cilt kesiğinin oluştuğu, yarasının hayati tehlike içermeyen basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu anlatıldı.

YÜZÜK SİLAH SAYILDI

Müştekinin olaydan sonra karakola giderek şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, olay yeri görüntüleri üzerinden yapılan araştırmada şüphelinin kimliğinin tespit edildiği belirtilerek, müştekinin de şüpheliyi kesin ve net olarak teşhis ettiği bilgisine yer verildi. Şüphelinin soruşturma aşamasındaki savunmasında şikayetçiyi tanımadığını, onu yürümekte olduğu kaldırımdan ittirmek suretiyle eylemi tevil yolu ile kabul ettiği, böylelikle silahtan silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eli ile müştekiyi darp etmek suretiyle yaraladığı anlatıldı.

1.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede şüphelinin, "Silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırgan için karar çıktı
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
10 gün sonra dışarda milleti boşuna meşgul ediyorlar
bu nasıl adalet bu ne komik ceza adam sebepsiz saldırmış ver 5 yılı kimse bir daha böyle şeyler yapabilir mi ?
Kısırlaştırsalar da çoğalmasının önüne geçilse bari.
Birisi benim yakınıma durup dururken vurup devam edecek...ben o adamı hastanelik etmeden bırakmam. Cehenneme kaçsa bile.
2 gün sonra dışarı çıkar üzerinede kahraman ilan edilip madalya takılır enserde işe başlar
@kuntay1975 enserin bahçesine çok mu topun kaçtı ?
Bu Sapıklar için, ''MAGANDA ISLAH EVLERİ'' kurulsun..!
adamın akli dengesi yerinde yok raporuda var salacaklar milletin gazı geçsin diye bekliyorlar şuan tutulması bile kanunsuz tedavi olması gerek
HASTA BU GENÇ ...BABASI ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ ONDAN BİLE HABERSİZ İDRAK EDEMİYOR..AYLARDIR SOKAKTA YAŞIYOR... NASIL CEZA ALIR TEDAVİ GÖRMESİ GEREKİR...HAPİSHANE ORTAMINDA DAHA BETER OLACAK...
Sabikasi yoksa 6 ay ceza alacak ve cezasi ertelenip ilk mahkemede tahliye edilecek.
Adam zaten rahatsız olmasa böyle yapmaz . Ceza yerine tedavi görmesi daha faydalı.. Rabbim şifa versin.
Millet delisine önlem alır bizde tam tersine halkın içine salınır.
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