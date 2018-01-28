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Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırgan için karar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kıza yumrukla saldıran A.K.G. (28) ikinci kez sevk edildiği adliyede tutuklandı. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, güvenlik kameralarına yansıyan saldırı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde cuma sabahı meydana gelen olayda, lise öğrencisi B.G.K. kaldırımda yürürken karşıdan gelen saldırganın yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından “Ne yapıyorsun” diye bağırdı. Saldırgan ise bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu.

Saldırıya uğrayan B.G.K. olayı şöyle anlattı:

"Okula bu yoldan gidiyorum, her zaman kullandığım bir yol. Adamın biri geldi vurdu. Sonra yürümeye devam etti. Bağırmaya başladım, çevredekiler yardıma koştu. Burnumda zedelenme ve çizikler var , yüzüm de şişti. Mutlu olduğum konu polisler çok ilgilendiler. O gün buldular o adamı."

Çok üzüldüğünü söyleyen anne Mehtap K. ise, "Çok korktuk. Bir an önce yakalanması bizim için önemliydi. Çünkü çocuklar okula giderken genellikle o yolu kullanıyorlar" diye konuştu.

Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda liseli 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan A.K.G'nin yumruklu saldırısına uğramıştı. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına almış, sevk edildiği adliyede serbest kalmıştı. Dün tekrar gözaltına alınan A.K.G. bugün tekrar sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklandı.

Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme
Yoldan geçen kıza yumruk atıp yoluna devam etti
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Rezalete bak. Görüntüler medyaya çıkmasa serbestti saldırgan. Savcı ve hakimler ne iş yapar bu ülkede anlayamadım. Daha ağır konuşurdum da Mynet yayınlamaz.
Adalete bak. Görüntü olmasa bu adam serbestti.
Tipten belli zaten delilik varda adamda. Deli meli yinede ceza alsın yoksa herkes kendinin deliliğe vurur ceza almamak için.
Bu ne ya sokaklar da dört ayaklı iki ayaklı köpekler dolu,soysuz şerefsiz sakalından tutup tutup duvara kafanı vurmak lazım senin. Nasıl bir şey bu ya, kimden buluyonuz bu cesareti.hak hukuk adalet yok ondan demi,vallahi hak hukuk adalet yoksa kendim veririm cezasını o kadar şerefsiz namussuzlar utanmazlar,nasıl toplum olduk be herkeste 50 cm sakal kimdir nedir ne cidir belli değil,,,Atatürk çüyüm derler, kılık kıyafete uymazlar.bumu dur medeniyet pislik,saç sakal mı tarz insan gibi kılık kıyafet giyim kanunu çıkardı Atatürk bu millete,,,,özgürlük bu değil her istediğini yapmak özgürlük değil
VER 30 YIL BAKALIM BİR DAHA YAPAN ÇIKAR MI ?
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