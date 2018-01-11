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Kadıköy'de hafriyat kamyonu dehşet saçtı! Feci şekilde can verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 16:19 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kadıköy'de hafriyat kamyonu sürücüsü pazardan çıkan bir kadına çarptı. Kadın olay yerinde feci şeklide hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.

Kadıköy'de hafriyat kamyonu yine can aldı. pazardan çıkan bir kadını ezen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTELİ ŞULE'NİN DE SONU OLMUŞTU

Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yapan üniversite öğrencisi Şule Dere, çamur taşıma kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Özge Kandemir isimli üniversite öğrencisi ise Kadıköy Caferağa Mahallesi’ndeki Tuğlacı Emin Bey Sokağı’nın girişindeki kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet ederken malzeme yüklü hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralanmış. Genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İstanbul'da hafriyat kamyonu yine can aldı
Hafriyat kamyonunun altında kaldı, mucize şekilde kurtuldu
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hafriyat kamyonları tam bir baş belası. Bu kaçıncı vukuat.
İstanbulda hiç bir denetim yok inşaat olan her yol inşaatlar tarafından kafasına göre kapatılıyor? Kimse kardeşim yolu niye kaptıyosun demiyor? Hele hafriyat kamyonları cirit atıyor?Brandasız hiç bir kural tanımadan daracık yollarda 50-60 km hız yapıyorlar,park eden araçlara zarar veriyorlar çünkü arka sokaklara sığımıyorlar Trafik polisleride sadece bakıyorlar Şehir tam bir İnşaat areası ve yolar delik deşik asfaltlar çukur çünkü inşaatların bağlantıları için kazılıyor ve asfatlanmıyor!!! ZATEN YEŞİL ALANDAN VAZGEÇTİK DAİRE BAŞINA BİR AĞAÇ DİKSELER NERDEEEEE
Şu harfiyat kamyonlarını milleti ezmek için mi çıkarmışlar anlamıyorum ki adamlar deli gibi sürüyor neden denetlenmiyor sorumlular neden sessiz ???
ÇOK YAZDIM AMA YAYINLAYAN EDİTÖR ÇIKMADI BU KAMYONLARIN YAPISAL OLARAK ASLA VE ASLA ŞEHİR İÇİNDE BULUNMASI YASAK EDİLMELİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ADI ALTINDA YAPILAN İNŞAATLARDA BU DEVASA KATİL KAMYONCUKLAR KULLANILIYOR BU KAMYON GÖRÜNÜMLÜ TIR YARI ADAYLARI UFALTILMALI ÇOK YÜK TAŞIMA AMAÇLI YAPILMIŞ AMA ASLA ŞEHİR İÇİNDE OLMAMALI KENTSEL DÖNÜŞÜMLÜ OLAN HER YERDE BUNLAR VAR ÖMERLİ PAŞAKÖY YOLLARI BUNLARDAN KAYNIYOR HAZIR KATİL ADAYLARI HER YERDE
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