Kadıköy'de hafriyat kamyonu dehşet saçtı! Feci şekilde can verdi

Kadıköy'de hafriyat kamyonu yine can aldı. pazardan çıkan bir kadını ezen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
ÜNİVERSİTELİ ŞULE'NİN DE SONU OLMUŞTU
Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yapan üniversite öğrencisi Şule Dere, çamur taşıma kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetmişti.
Özge Kandemir isimli üniversite öğrencisi ise Kadıköy Caferağa Mahallesi’ndeki Tuğlacı Emin Bey Sokağı’nın girişindeki kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet ederken malzeme yüklü hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralanmış. Genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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