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KADIKÖY'DE İŞ MAKİNESİ DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

  - Büyük bir gürültüyle boşalan gaz paniğe neden oldu Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA Kadıköy D-100 Karayolu Kurbağalıdere ıslah çalışmaları sırasında iş makinesi doğalgaz ana borusunu patlattı.

- Büyük bir gürültüyle boşalan gaz paniğe neden oldu

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Kadıköy D-100 Karayolu Kurbağalıdere ıslah çalışmaları sırasında iş makinesi doğalgaz ana borusunu patlattı. Göztepe Köprüsü yakınlarında meydana gelen olayda etrafa doğalgaz sızmaya başladı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İGDAŞ ekipleri boruya gelen gazı kesti. Boruda kalan gazın boşalmasının ardından onarım çalışmalarının başlayacağı belirtildi.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-İş makinesinin görüntüsü
-sızan gazın görüntüsü
-Polis ekipleri
-Genel ve detaylar

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