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Kadıköy'de izinsiz gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 22:36 | Son Güncelleme

İzinsiz gösteri yapmak isteyen gruptaki 10 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Caferağa Mahallesi Tellalzade Sokağı'nda toplanan bir grup, ellerinde dövizlerle slogan atarak gösteri yapmak istedi.

Polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

Gruptakiler diğer kişiler müdahalenin ardından dağıldı.

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