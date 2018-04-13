Kadıköy'de izinsiz gösteriye müdahale

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de izinsiz gösteriye polis tarafından müdahale edildi, 22 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kalkedon Meydanı'nda toplanan grup, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto ederek bildiri dağıtmak istedi.
Geniş güvenlik önlemi alan polis, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek gruptan dağılmasını istedi.
Bildirilerde terör örgütünün propagandası yapıldığı gerekçesiyle, gruptakiler Cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadeleri alınmak üzere emniyete gelmeleri hususunda birkaç kez uyarıldı.
Uyarıya rağmen dağılmayan ve ifade vermeyi kabul etmeyerek eylemlerini sürdüren gruba polis müdahale etti.
Gözaltına alınan 22 kişi, İskele Polis Merkezi'ne götürüldü.
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