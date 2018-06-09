- KADIKÖY'DE KASA HIRSIZLIĞI KAMERADA

*Ev sahibinin seyahatte olmasını fırsat bilen hırsızlar içerisinde 40 bin lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı çaldı
Haber: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Kadıköy'de ev sahibinin seyahatte olmasını fırsat bilen hırsızlar, yangın merdivenini kullanarak eve girdi. İçerisinde 40 bin lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı çalan hırsızların o anları güvenlik kemaralarıyla kaydedildi.
Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde 22:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yüzleri maskeli, silahlı 3 kişi, lüks bir otomobille bir binanın önüne geldi. Ev sahibinin seyahatte olduğunu öğrenen hırsızlar yangın merdiveninden çıkarak kapıyı zorlayıp eve girdi. İçerisinde 40 bin lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı çalan hırsızlar, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
GÜVENLİK KAMERASI
-Maskeli hırsızların eve gelişi
-Hırsızın belindeki silah
-Hırsızların kapıyı zorlaması
-Kasayı taşıma görüntüleri
-Araçla uzaklaşmaları
-Genel ve Detaylar
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Binadan görüntü
-Detaylar
Polis böyle yakaladı!
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