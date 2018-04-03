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KADIKÖY'DE KAZA: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 03:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce çöp konteynerine ardından da park halindeki midibüse çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi'nde saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Berk A.'nın kullandığı 34 KYN 46 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce çöp konteynerine ardından da park halindeki 34 BU 8032 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs de önünde bulunan 06 KB 1351 plakalı karavana çarptı.

ARAÇTA BULUNAN İKİ KİŞİ YARALANDI
Aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada araç sürücüsü Berk K. ve Ömer İ. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, Berk K. GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Ömer İ. ise Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖN KOLTUKTAKİ ALKOLLÜ İÇKİ KUTUSU DİKKAT ÇEKTİ
Kazanın ardından, alev alan otomobil çevrede bulunan vatandaşlar tarafından söndürülürken, otomobilin ön koltuğunda bulunan alkollü içecek kutusu dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Ambulansın içindeki yaralı
-Kazaya karışan araçlar
-Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması
-Araç içindeki alkol kutuları
-Aracın kaldırılması
-Genel ve detaylar

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